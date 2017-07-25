Запорожские правоохранители избили женщин — пассажиров такси

23 июля,около трех часов утра, в Запорожье сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль такси,в котором к ехали трое жителей города,вытащили силой из автомобиля пассажиров и избили мужчину.

Инцидент произошел в районе улицы Тюленина. В автомобиле находилось трое пассажиров — мужчина и две женщины,которые направлялись домой.

«Водитель такси озвучил сумму тарифа намного больше,чем было указано в сообщении при вызове автомобиля. Мы попросили уточнить информацию у диспетчера службы.На что водитель отказался и заявил,что высадит нас на ул. Тюленина. Мы согласились и уже решили вызывать другую службу,когда подъехал автомобиль патрульной полиции и еще несколько экипажей, применили газовый баллончик в отношении моего мужа, избили,а нас всех повалили на пол и нанесли также телесные повреждения», – рассказала одна из пассажиров такси.

По словам женщины, им даже никто не стал объяснять за что их задерживают. Более того,как отмечает женщина,при задержании исчезли наручные часы избитого мужчины,стоимостью 10 тысяч долларов. На место происшествия вызвали скорую помощь,у одной из женщин диагностировали сотрясение головного мозга,у мужчины многочисленные телесные повреждения. Как заявляют пострадавшие, их доставили в Орджоникидзевский райотдел,а правоохранители отказались даже снимать побои.

В пресс-службе Управления патрульной полиции Запорожья сообщили, что действительно факт задержания мужчины был, передает Репортер.

«Экипаж патрульной полиции патрулировал улицы города. На ул. Тюленина инспекторы увидели, что между двумя мужчинами возник конфликт и решили выяснить, что произошло. Выяснилось, что мужчина и женщины ехали в такси. Водитель остановил автомобиль на ул. Тюленина. В этот момент подошел 25-летний парень, который хотел сесть в такси. Между пассажиром и 25-летним мужчиной из-за этого произошел конфликт и последний получил удар в лицо. Когда патрульные подошли к компании претензий ни к кому не было. Далее мужчина снова нанес удар 25-летнему парню на глазах у патрульных. Из-за данного случая инспекторы вынуждены были задержать человека и доставить его в райотдел. Но, поскольку другой участник конфликта отказался писать заявление и не имел претензий, то в отношении него не составлялся протокол. Сами инспекторы мужчину не избивали», – отметили в пресс-службе.