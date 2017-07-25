Запорожцам показали ужасную воду Днепра (ФОТО)

Воду ужасающего вида в районе Великого Луга продемонстрировал на своей странице в Фейсбуке запорожский активист Сергио Андрух.

Запорожец убежден, что вода цветёт из-за загрязнения химическими веществами, которые поступают от сточных вод. По крайней мере, эту мысль он выражает в своем посте.

«Мені дуже шкода, що багато з людей навіть не згадують про те, що природа теж має право на життя, що ніколи, ні при яких обставинах це право не може бути порушено…

Природа має право бути захищеною!

І, в першу чергу, від людей…

Такий вигляд сьогодні має Дніпро на Великому Лугу біля села Володимирівське… І з кожним роком ця ситуація гіршає!