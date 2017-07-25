Нардепи з УКРОПу: Не допустити прихованого збільшення пенсійного віку

Народні депутати з УКРОПу подали понад 20 поправок до так званої пенсійної реформи (законопроект за реєстр. № 6614), яку парламент схвалив у першому читанні.

Зокрема, представники партії наполягають на виключенні з урядового проекту закону всіх норм, які стосуються фактично прихованого підняття пенсійного віку через збільшення страхового стажу до 35 років для чоловіків та 30 років – для жінок і заборони виходу на пенсію до 65 років, якщо недостатньо страхового стажу.

Також нардепи пропонують залишити величину оцінки одного року страхового стажу на рівні 1,35%, а не 1%, як наразі пропонує уряд.

«Це дасть можливість не допустити зменшення пенсій для значної кількості пенсіонерів, адже пропоноване урядом збільшення виплат лише за рахунок зростання середньої зарплати може призвести до зменшення пенсій, якщо середня зарплата залишиться без змін або знизиться», – наголосили в УКРОПі.

Крім того, представники партії вважають за необхідне зберегти індексацію пенсійних виплат та щороку перераховувати їх на 100% зростання середньої заробітної плати порівняно з попереднім роком та на 50% показника інфляції. При цьому в урядовому законопроекті зазначений перерахунок на 50% від зростання середньої зарплатні та 50% від підвищення споживчих цін, а індексація цін виключається із законодавчого поля країни.

Окремий блок поправок стосується пенсійного забезпечення жінок та військовослужбовців. Так, депутати пропонують надати жінкам, які мають не менше 30 років страхового стажу, право на призначення пенсії за віком незалежно від віку. Жінки, які народили трьох або більше дітей, повинні мати право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 55 років та за наявності не менш ніж 20 років страхового стажу, вважають в УКРОПі. А пенсійні виплати українкам, які скористались правом добровільно-примусового дострокового виходу на пенсію за віком після того, як їм виповнилося 55 років, під час так званої пенсійної реформи 2011 року, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи, з 1 січня 2018 року пропонується встановити в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому їхні пенсії мають зростати разом із прожитковим мінімумом. Наразі ця категорія пенсіонерів отримує подекуди менше тисячі гривень.

Що стосується військовослужбовців, то представники УКРОПу пропонують відновити соціальну справедливість, зокрема щодо тих громадян України, які служили за мобілізацією з 14 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року і яким у довідці, необхідній для призначення пенсії, за цей період вказане нульове грошове забезпечення. У разі, якщо з їхніх доходів у цей час не сплачувався соціальний внесок, він має бути покритий коштом державного бюджету, переконані депутати.

Також представники «Українського об’єднання патріотів» пропонують виключити із законопроекту норму про те, що після звільнення ОРДЛО літні мешканці цих територій повинні одержати від України пенсії за весь період окупації.

«Це популістична норма. Нинішні чиновники, мабуть, розраховують на те, що їм не доведеться її виконувати, бо на той час вони вже не будуть при владі. Насправді ці виплати мають здійснюватися за рахунок країни-агресора», – наголошують в УКРОПі. Крім того, депутати наполягають на збереженні чинного механізму пільгового нарахування пенсій для наукових працівників.

Відповідні пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» були передані голові Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмилі Денісовій за підписами нардепів Тараса Батенка, Ірини Констанкевич, Олександра Дубініна, Віталія Купрія, Олександра Шевченка, Валентина Дідича та Віктора Шевченка.