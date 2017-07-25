Нардеп Богуслаев рассказал о сути обысков на запорожском «Моторе»

На прошлой неделе на предприятии «Мотор Сич», а также «Мотор Банке» силовики провели ряд обысков.

В прокуратуре заявили о том, что обыски были связаны с преступными действиями по отмыванию средств — махинациями с пустыми бумагами, через приобретение которых осуществлялось отмывание миллионов. Об этом писала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Луценко Ларисы Сарган.

Так, по заявлению спецслужб, на предприятии отмыли больше 350 млн. грн.

Нардеп Богуслаев, он же — собственник предприятия заявил, что у предприятия есть некорректные документы, но не более.

Он назвал слова Юрия Луценко «полной чепухой», а обыски «наездом на акционерную компанию».

Богуслаев сказал также, что готов пригласить генпрокурора лично на предприятие и всё ему показать, пишет Новое Время.