Помоги собрать школьника: запорожцев просят помочь бедным детям

Запорожская благотворительная организация фонд «Каритас Запорожье» присоединяется к всеукраинской «Школьный портфелик».

Как рассказали «Верже» организаторы, цель мероприятия — собрать средства, чтобы обеспечить детей из малообеспеченных, многодетных и кризисных семей всем необходимым к началу учебного года и дать им почувствовать поддержку неравнодушных людей.

Сейчас нужно собрать 50 школьных наборов.

Организаторы зовут принять посильное участие в акции путем прямой помощи в виде передачи части канцтоваров в местное отделение «Каритас» или внесением на расчетный счет благотворительного взноса в размере, соответствующем имеющимся возможностям. Каждый вклад является весомым.

Офис: Запорожье, ул. Семафорная, 8.

Расчетный счет 26006484941, МФО 380805, ПАО «Райффайзен Банк Аваль».

Назначение платежа: Безвозвратная благотворительное пожертвование на выполнение акции «Школьный портфелик»