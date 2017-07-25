Почему оголяют грудь девицы FEMEN и паникуют Муженко с Полтораком…

Всю прошедшую неделю над Украиной и ее народом откровенно издевались. Не успела публика остыть от драмы и комедии голосований по сразу шести депутатам-лишенцам неприкосновенности, как все оказалось пшиком. Вся компания — в т.ч. Добкин и Розенблат — на воле, и чувствуют себя не хуже, чем до этого самого лишения.

Но дальше больше! В годовщину убийства Павла Шеремета в Киев приехал Александр Лукашенко. Учитывая давние отношения белоруса Шеремета со своим президентом, визит выглядел пощечиной, прежде всего журналистскому сообществу. Ибо зачем приезжал «бацька» — никто не знает. О чем-то пошуршали с нашим Президентом и на этом разошлись.

Единственным цветным пятном встречи стала выходка во время брифинга Лукашенко-Порошенко какой-то девицы FEMEN с бразильскими корнями. Дама продемонстрировала на голой груди надпись «Жыве»» и выкрикнула «Жыве Беларусь». Это лозунг белорусской оппозиции.

Все, кто имел дело с освещением визитов Президента, знают муторную процедуру аккредитация, проверки документов и т.д. А еще знают, что «чужие там не ходят». Тем более по фальшивому удостоверению. Тут все всех знают в лицо…

Да, а кто такая возмутительница президентского спокойствия? «Девушку зовут Анжелина Диаш. Ей 26 лет. Получала высшее образование в университете имени Драгоманова. Принимала участие во многих акциях движения FEMEN: пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве, протестовала против препятствий безвизовому режиму…

Три года назад Анжелина Диаш принимала участие в сессии уличного фотографа Валентина Бо. В одежде от украинских дизайнеров девушка вместе с другими моделями позировала в интерьерах Межигорья. «Мне хотелось внести диссонанс в стены этого храма безвкусицы и коррупции. Уверен, что наш «гарант» и в страшном сне не смог бы себе представить мулатку, оседлавшую его резной столик», — рассказывал тогда о съемке Валентин Бо…

Активисткой Femen девушка стала в 2009 году…» (Страна ua).

Проще говоря, на девице клейма негде ставить (пардон: оно просто обязана была попасть во все списки наших «органов»). Увы — не попала…

«Якщо феміністка пройшла два пости до залу, то Президенту потрібно робити висновки щодо своєї особистої охорони та комендатури… Бо завтра якийсь «журналіст» зайде на заходи з поясом шахіда».

Это в Facebook написал Виктор Балога, глава секретариата (администрации) президента Ющенко. Т.е. знающий человек. А нас его запись натолкнула на воспоминания. Знаете, с чего начался побег Януковича в Ростов? А с того, что Путин поручил главе АП Украины Левочкину и приставленному к нему российскому гражданину Шувалову начать бороться «с фашизмом».

И тут по всей Украине губернаторы и мэры (и в Запорожье тоже!) из штанов выпрыгивали с лозунгами «Фашизм не пройдет!». Требовалась еще всего лишь какая-то международная провокация, чтобы и польские, например, «грантоеды» Путина получили аргумент для своей антиукраинской кампании.

И вот представитель «русского мира» из Запорожья (на котором тоже клейма негде было ставить — все его знали), едет в Луцк, обвешивается атрибутикой «Свободы»(!), БЕСПРЕПЯТСТВЕННО подходит к президенту Польши Брониславу Коморовскому и опускает ему на плечо куриное яйцо…

Естественно, провокатору ничего не было и его имя даже не разглашалось (это уже в Запорожье такого молодца вычислили). Но с тех пор вокруг «Волынской резни» «слились в экстазе» и польские националисты, и путинская агентура в Польше.

И вот история повторяется. Но если вы думаете, что Петр Алексеевич посмел провести хоть какие-то перестановки в «органах», то глубоко заблуждаетесь: не он назначал, не ему и снимать… А те, кого кто-то другой (и мы даже знаем, кто) назначал, срочно начали бурную деятельность по отвлечению внимания публики.

«Полторак (министр обороны. -Авт.): Учения «Запад-2017» могут стать предлогом для начала агрессии против Украины» («Росбалт», 21.07.2017 г.). «Муженко (нач. Генштаба.-Авт.) : Россия перебросила к границе 3 дивизии — для быстрых наступательных действий» (Inforesist, 24.07.2017 г.). «Грицак (глава СБУ. — Авт.): Путин устроил взбучку Суркову, — оперативная информация» (replyua. 22.07.2017 г.).

Т.е. ничего нового — те, кто обязан организовать оборону Украины, лишь сеют панику. Те же кому положено знать, кто такая Анжелина Диаш, почему-то знают, что говорил кремлевскому кукловоду Суркову какой-то Путин. Хотя у нас за чужие секреты отвечают Служба внешней разведки и ГУР Минобороны. СБУ же — это ведомство, предназначенное для того, чтобы президентам никто яйца на плечи не опускал и голую грудь не показывал.

Но у нас «органы» заняты политическими противниками власти и возможными акциями протеста населения. Поэтому в ход запускается очередные «шатуны» и «агенты Кремля».

А в это самое время на фронте попался в плен российский контрактник Агеев. Из числа «ихтамнетов». И сразу — с 29 июня — началась раскрутка его матери. То, что в Украине есть какие-то матери, сыновей которых десятками, как 20-21 июля, убивают агеевы — это «все фігня, малята». Вот у пленного Агеева мать — так мать!

Только заголовки: «Мать Агеева приехала в Украину» (21.07.2017 г.); «Как мать Агеева встретилась с задержанным сыном» (22.07.2017 г.). «Мать плененного в Донбассе россиянина Агеева побывала в АП — СМИ» (24.07.2017 г.).

Отметим лишь, что матерей украинских пленных отгоняют от Администрации Президента Порошенко с помощью «ньюБеркута», не разбирая средств, а тут… Впрочем, отметим еще одну деталь:

«Мать российского ефрейтора Агеева, которая приехала навестить своего сына в Старобельское СИЗО, похоже, кинула Украину. Об этом в своем блоге пишет Юрий Луканов… Приветствовать надо не всякое общение, а то, в каком мы можем использовать россиян в свою пользу, а не наоборот. А здесь на встречу с сыном-головорезом допустили западную прессу, российского журналиста Канигина, который всю эту историю раскрутил, но не пустили украинскую прессу». (Finoboz.net, 23.07.2017 г.).

Занавес.

И вас после этого удивляют выходки Анжелины Диаш или паникеры Муженко с Полтораколм? Точно? Ну что же, мы вам тогда уже точно ничем не поможем…

Леонид Романовичев