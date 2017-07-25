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Речные дебоширы на лодке искалечили жителя Запорожья в реке

От
Valeriy
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В воскресенье, 23 июля, на Заводском пляже Запорожья лодка налетела на купающихся в Днепре людей.

Как сообщила запорожанка Светлана Башкардина на своей страничке в ФБ, 23 июля во временной промежуток с 19.00 до 20.30 на Кичкасе, на Заводском пляже лодка налетела/наплыла/наехала на людей!!!

«Мой Крестный отец Василий и его жена Татьяна пострадали. Лодка раздробила руку крестного, слева прошлась по 6 ти ребрам травмировано легкое с левой стороны. Лодка на высокой скорости вошла в купальную зону нарушая все правила. После случившегося никто из тех кто находился в лодке не оказал помощь!!! Люди на этой лодке и «таблетке» что была прицепом ржали все время никого не видя и не замечая. Как выяснилось они гоняли целый день. Помогали только отдыхающие люди на берегу. Они вызвали скорую, и оказывали первую помощь.
Крестный прооперирован, его жизнь спасали 10 врачей. Собирали буквально по кусочкам. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.
Если кто-то что-нибудь видел,кто знает тех, кто был в лодке или владеет какой либо полезной информацией по поводу случившегося ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА звонить по номерам телефонов:
Елена +380 96 673 7248
Светлана +380 98 97 48 206.

На этот раз пострадала моя семья. Не дай Бог пострадает еще кто-то из-за таких идиотов… На пляже ведь не смотря на вечернее время было много детей, подростков».

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