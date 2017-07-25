Российский рубль может обесцениться в три раза

24 июля стало известно о том, что президент США Трамп поддержал законопроект о новых антироссийских мерах, принятый Сенатом во вторник, 15 июля в ответ на «нарушение суверенитета Украины», «наглые кибератаки» и «агрессию в Сирии».

Как пишет «Росмонитор», что особенно серьезно – документ содержит поручение проработать запрет на инвестиции в российские гособлигации. По мнению таких экспертов, как Степан Демура, это самым непосредственным образом может угрожать стабильности российской валюты и даже всей экономики, так как повлечет за собой обвальный выход инвесторов из российских Облигаций федерального займа или (ОФЗ).

Не все экономисты согласны, что последствия конца керри-трейда по рублю будут столь катастрофичны, однако согласны с тем, что новые санкции, действительно серьезно осложнят экономическую ситуацию в России. Никто не сомневается и в том, что они действительно будут введены в действие.

Михаил Гуткин обозреватель Русской службы голоса Америки в комментарии, данном телеканалу РБК, подчеркнул, что в новом законопроекте, который уже был одобрен подавляющим большинством голосов в сенате, и который сейчас находится в палате представителей.

В частности пакет этих санкций запрещает кредитовать российские банки на сроки, превышающие 14 дней, а также урезает до 30 дней сроки кредитования нефтегазодобывающих компаний, находящихся под санкциями. Судя тому, что Белый дом официально поддержал законопроект, нет никаких сомнений, что эти санкции будут приняты, и сейчас идет речь лишь о решении незначительных процедурных вопросов».

СМИ сообщают, что по истечению 180 дней после вступления закона в силу, Минфин США представит в конгресс отчет о том, какие последствия имело «расширение санкций на суверенный долг РФ и производные инструменты», говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса. Кардинальное отличие нового закона от предыдущих санкционных пакетов заключается в том, что он запрещает покупать долговые бумаги правительства РФ.

Предыдущие санкционные пакеты, как известно, хоть и распространялись на российские государственные компании и банки, подобных запретов не содержали. Этим активно пользовались западные банки и фонды: за последние 1,5 года нерезидентами приобретено российских ОФЗ на 734 млрд рублей, что составило 84% средств, которые Минфин был вынужден привлечь на рынке, чтобы покрыть дефицит бюджета. Поэтому, есть все основания полагать, что новые санкции, могут самым драматическим образом повлиять на экономическую ситуацию в России, а также обрушить курс рубля существенно ниже границы в 70-80 рублей, о которой говорили ранее такие аналитики, как Дмитрий Потапенко и Дмитрий Некрасов.

«Если вспомнить кризис 2014 года, то он опирался на три составляющих Фактора. Первый фактор это обвал цен на нефть, который никто не ожидал. Второй фактор – санкции и их следствия в невозможности для российских корпораций занимать на внешних рынках. И третий фактор – это действия Центрального банка, который оказался не готов к развитию событий», – говорит директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. Эксперт также считает, что в случае если действительно будут введены санкции, ограничивающей возможности иностранных инвесторов по покупки российского суверенного долга, то реакция рубля на эти санкции будет мгновенной.

С ним согласен и профессор РЭШ Олег Шибанов, который не исключил возможности падения курса рубля в 3 раза – с нынешних 60 до 180-200 руб. Впрочем, по словам аналитика, это может произойти в случае, резкого падения цен на нефть. «Если вы увидите нефть по 10 долларов за баррель , то тогда это падение будет не трехкратным, а больше», – утверждает аналитик. В свою очередь, известный финансовый аналитик Ян Мелкумов, прогнозирует лавинообразный выход инвесторов из российского госдолга и российских бумаг. По мнению эксперта – «еще до того, как санкционный законопроект поступит на рассмотрение палаты представителей США, ещё до того как она уйдет на летние каникулы, начнётся усиление выхода из российского рынка». То, есть бегство иностранных инвесторов с российского рынка и конец «керри-трейд», можно ожидать уже в ближайшие дни: «посыл очевиден — это решение не за горами, и кто не успеет продать, тот сам виноват», — заявил эксперт в эфире РБК. С Мелкумовым согласен и управляющий директор «Арбат Капитала» Алексей Голубович, по его словам «де-факто американцам дали полгода на выход из российских ОФЗ и евробондов».