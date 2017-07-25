У московской пенсионерки украли 50 миллиардов долларов

Приезжий похитил из квартиры московской пенсионерки ювелирные изделия и денежные средства, в том числе 50 миллиардов зимбабвийских долларов, не имеющих никакой ценности.

Преступление было совершено на Криворожской улице. Преступник проник в квартиру 68-летней женщины через окно и похитил ювелирные изделия на сумму 137 тысяч рублей, 100 долларов США, 1 тысячу азербайджанских манат, а также 50 миллиардов зимбабвийских долларов, не представляющих материальной ценности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Полиция задержала злоумышленника, которым оказался 51-летний приезжий из Абхазии без постоянного места жительства. Против него возбуждено уголовное дело о краже.

Зимбабвийские доллары являлись официальной денежной единицей Зимбабве до 2009 года, но были отменены в связи с гиперинфляцией. В настоящее время в стране в качестве денежной массы используются валюты других стран, пишут Вести.Ru.