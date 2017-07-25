Художник из Запорожья создала уникальный портрет из балыка, лука и рукколы (ФОТО)

Запорожская художница-авангардист Ксения Платанова, создавая портрет, использовала в «кулинарии» балык сыровяленый, капуста савойская, руккола, красный лук, морковь, карамелизированный лук, уксус бальзамический, горчица, приправа к мясу.

Свое творение она поместила на картон, сфотографировала, а фотографию портрета разместила на своей страничке в ФБ.

Как уже сообщал «Верже», ранее Ксения Платанова создала серию кукол, используя сырое мясо. Также Ксения создавала портреты из продуктов своих знакомых, а также Тараса Шевченко.