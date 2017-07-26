Арбузное свинство: жители Запорожской области ели ягоды прямо с дороги (ВИДЕО)

В Мелитополе авто рассыпало арбузы прямо посреди дороги. Случилось это на ул. Алексеева, передает РИА Мелитополь.

Пока коммунальщики убирали месиво с дороги, некоторые горожане пытались угоститься сладкой ягодой прямо «не отходя от кассы».



Кто добавил работы коммунальщикам неизвестно. Водитель, возможно, даже и не заметил потерю части товара. А происшествию очень обрадовались некоторые граждане, которые собирали уцелевшие «экземпляры». Женщина с ребенком и вовсе стала угощаться арбузом прямо с дороги, пренебрегая всеми правилами санитарной безопасности. И что самое печальное, она не только ела сама, но еще и кормила этим ребенка.