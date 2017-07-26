В Запорожской области горят деревья и травы

За сутки на территории Запорожской области произошло 43 пожара в экосистемах, из них три – лесные. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Огнем причинен ущерб окружающей среде на общей площади 26 га. Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС спасено 20 га скошенной пшеницы и семь домовладений. Для предотвращения и ликвидации последствий пожаров на открытой территории привлекались 52 единицы техники и 208 пожарных.

В ГСЧС отмечают, что начался пожароопасный период, когда достаточно лишь опрометчиво брошенного окурка в сухую траву, как пожар мгновенно приобретает угрожающие масштабы. Ветреная погода способствует очень быстрому распространению огня. Поэтому в период повышенной пожарной опасности спасатели призывают не использовать открытый огонь вблизи жилых домов, не бросать окурки в траву или на обочины дорог. Кроме того, строго запрещается самовольное выжигание растительности или ее остатков.