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В Запорожской области горят деревья и травы

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user444
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За сутки на территории Запорожской области произошло 43 пожара в экосистемах, из них три – лесные. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Огнем причинен ущерб окружающей среде на общей площади 26 га. Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС спасено 20 га скошенной пшеницы и семь домовладений. Для предотвращения и ликвидации последствий пожаров на открытой территории привлекались 52 единицы техники и 208 пожарных.

В ГСЧС отмечают, что начался пожароопасный период, когда достаточно лишь опрометчиво брошенного окурка в сухую траву, как пожар мгновенно приобретает угрожающие масштабы. Ветреная погода способствует очень быстрому распространению огня. Поэтому в период повышенной пожарной опасности спасатели призывают не использовать открытый огонь вблизи жилых домов, не бросать окурки в траву или на обочины дорог. Кроме того, строго запрещается самовольное выжигание растительности или ее остатков.

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