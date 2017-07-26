В Запорожской области проверяют базы отдыха

Управление защиты потребителей Главного управления Госпотребслужбы в Запорожской области с 12 июня по 13 июля провело 31 проверку субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в части предоставления услуг по временному размещению.

Как сообщили в пресс-службе ЗОГА, основные нарушения, которые выявили специалисты Управления за этот период: отсутствие устройств удобного пользования для инвалидов, наклоненные пандусы у входных дверей для проезда инвалидной коляски, специально оборудованные номера и туалеты; в номерах площадь жилой комнаты на одного отдыхающего менее 4,5 кв.м., что является нарушением; душевые и туалеты (санитарные объекты общего пользования) в недостаточном количестве.

В случае возникновения проблем или вопросов, связанных с защитой своих прав, как потребителя при предоставлении субъектом хозяйствования услуг по временному размещению, запорожцам рекомендуется обращаться для получения консультации и принятия мер в соответствии с действующим законодательством в управление защиты потребителей Главного управления Госпотребслужбы в Запорожской области письменно или по телефону 061-239-72-06.