В Запорожье депутат проводит конкурс на лучший проект среди ОСМД, медицинских и учебных заведений

Депутат Запорожского горсовета от фракции УКРОП Геннадий Наумов объявил конкурс на лучший проект среди ОСМД, заведений охраны здоровья, медицинских, дошкольных и школьных учебных учреждений Александровского района города.
В каждой из категорий будут отобраны 3 проекта для финансирования в рамках фонда депутата на 30 тыс. грн, 20 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно. Цель конкурса – максимально эффективно использовать средства депутатского фонда для жителей. Кроме материальной помощи также есть возможность оказывать поддержу и коммунальным учреждениям.
«В Запорожье очень большой дефицит бюджета. В этом году с учётом увеличения депутатского фонда, хотелось бы использовать его максимально эффективно, а кто как не сами родители, учителя, жители знают, что для них важнее сегодня», — заявил депутат-укроповец горсовета Геннадий Наумов.
Депутат рассказал, что по условиям конкурса преимущество будет предоставлено проектам, которые имеют социальное значение, предусматривают коллективное участие в их реализации и направлены на пользу учащихся или пациентов.
Проекты принимаются по электронному адресу: gnaumov.zmr@gmail.com. Детали по телефону: 093-029-32-38. Срок подачи заявок – до 10 августа.
Геннадий Наумов уверен, что конкурс поможет улучшить условия для обучения детей в школах и садиках, лечения пациентов в медицинских учреждениях, комфортной жизни в многоквартирных домах Александровского района Запорожья.
В 2016 году в Александровском районе Запорожья за средства депутатского фонда Геннадия Наумова были поддержаны обращения детских садов и школ. Речь идёт об установке металлопластиковых окон, кроваток для дошкольных групп, приобретение оборудования, а также ЭКГ аппарата для роддома №4.