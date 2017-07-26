В Запорожье депутат проводит конкурс на лучший проект среди ОСМД, медицинских и учебных заведений

В Запорожье депутат проводит конкурс на лучший проект среди ОСМД, медицинских и...

Депутат Запорожского горсовета от фракции УКРОП Геннадий Наумов объявил конкурс на лучший проект среди ОСМД, заведений охраны здоровья, медицинских, дошкольных и школьных учебных учреждений Александровского района города.

В каждой из категорий будут отобраны 3 проекта для финансирования в рамках фонда депутата на 30 тыс. грн, 20 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно. Цель конкурса – максимально эффективно использовать средства депутатского фонда для жителей. Кроме материальной помощи также есть возможность оказывать поддержу и коммунальным учреждениям.

«В Запорожье очень большой дефицит бюджета. В этом году с учётом увеличения депутатского фонда, хотелось бы использовать его максимально эффективно, а кто как не сами родители, учителя, жители знают, что для них важнее сегодня», — заявил депутат-укроповец горсовета Геннадий Наумов.

Депутат рассказал, что по условиям конкурса преимущество будет предоставлено проектам, которые имеют социальное значение, предусматривают коллективное участие в их реализации и направлены на пользу учащихся или пациентов.

Проекты принимаются по электронному адресу: gnaumov.zmr@gmail.com. Детали по телефону: 093-029-32-38. Срок подачи заявок – до 10 августа.

Геннадий Наумов уверен, что конкурс поможет улучшить условия для обучения детей в школах и садиках, лечения пациентов в медицинских учреждениях, комфортной жизни в многоквартирных домах Александровского района Запорожья.

В 2016 году в Александровском районе Запорожья за средства депутатского фонда Геннадия Наумова были поддержаны обращения детских садов и школ. Речь идёт об установке металлопластиковых окон, кроваток для дошкольных групп, приобретение оборудования, а также ЭКГ аппарата для роддома №4.