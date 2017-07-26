В Запорожье молодчик охотился на подростков на пляжах (ФОТО)

На набережной в Запорожье вчера после 15-ти поймали грабителя, который «обрабатывал» подростков на пляже.

Ограбленный подросток вызвал полицию и рассказал, что некий мужчина познакомился с ними и, дождавшись пока он с товарищем пойдет купаться, собрал их вещи и убежал.

Патрульные по собранным приметам задержали уже через час на ул. Лермонтова грабителя с украденными вещами. Преступник успел принарядиться в футболку, которую похитил у подростков и играл на украденном мобильном. Теперь его ждут более серьезные игры в суде.