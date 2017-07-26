Завтра первый трамвай, собранный в Запорожье, выйдет на маршрут

Запорожье получило лицензию на производство 50 трамваев на базе КП «Запорожэлектротранс». В рамках программы «Запорожский трамвай» сборка подвижного состава будет производиться на базе КП «Запорожэлектротранс». Это позволит значительно сэкономить бюджетные средства и в итоге получить новые машины: современные, комфортные, экономичные. По энергозатратам новые трамваи на 30% экономичнее ныне действующих.

На завершающий этап выходит испытание первого трамвая, собранного в Запорожье. На очереди выпуск еще трех.

— Вскоре мы получим подтверждающие документы, что запорожский трамвай прошел аттестационную комиссию и сертификат на первый кузов. Планируется, что уже в конце июля трамвай выйдет на линию. Скорее всего это будет он будет ходить по маршруту №3. Всего в этом году планируем собрать четыре запорожских трамвая. Остальные уже находятся в цехах предприятия, ведутся работы, — отметил Владимир Буряк.

Новые трамваи имеют современный внешний вид. Они частично низкопольные, приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Вагоны оборудуют современной системой управления.

Напомним, во время одной из рабочих поездок в Запорожье программой «Запорожский трамвай» заинтересовался Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что наработки запорожцев по сборке трамваев могут быть применены и в других городах Украины.