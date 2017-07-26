Запорожанка прощалась с жизнью в ванной

Жительница Запорожья, проживающая в Днепровском районе пыталась покончить с собой в ванной. Как рассказали «Верже» в полиции, потенциальная женщина порезала себе вены, заперев дверь в ванной комнате.

В полицию позвонил муж самоубийцы. Он рассказал, что жена часто употребляет спиртное и уже неоднократно пыталась покончить с собой. Он звонил домой, но жена заперлась и не отвечала на вызовы.

Полиция взломала дверь квартиры и ванной, и обнаружила там молодую женщину в крови — с порезанными венами на руках. Правоохранители забрали у суицидницы нож и убедили обратиться в больницу.