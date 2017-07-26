Запорожец набил рот наркотиком, чтобы выплюнуть в исправительной колонии (ФОТО)

В Запорожье на улице Крепостной полиция задержала наркоторговца, который, дабы избежать наказания, притворялся немым.

Подозрительный гражданин начал убегать от полиции, его задержали и конфисковали кристаллическое вещество в черном пакете, которое он прятал во рту. После настоятельной просьбы и имитации невозможности разговаривать, преступник, таки, выплюнул 8 пакетиков с кристаллическим веществом.

После «исцеления» молодой человек рассказал, что должен был доставить метадон в исправительную колонию.

Вещество конфисковали и отправили на экспертизу, с «немым» будет разбираться суд.