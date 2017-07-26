Запорожец совершил кровавый суицид

Вчера, 25 июля, около 23:00 в Мелитополе 23-летний горожанин угодил под колеса поезда.

Шансов остаться в живых у человека не было, поскольку он, по одной из версий, специально прыгнул под колеса состава. По другой версии, печальное событие произошло случайно. По факту смерти полиция начала расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Мелитопольский отдел полиции.