Запорожская полиция обвинила алкоголика в лжесвидетельстве

Житель Мелитополя заявил в полицию о том, что его ограбили, надеясь, что сыщики найдут его вещи, которые он в действительности потерял.

По словам 36-летнего лгунишки, его избили и ограбили двое мужчин, после чего отобрали планшет, телефон, куртку и документы. Было открыто уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса «Грабеж», а мужчина допрошен в качестве потерпевшего.

В ходе расследования полицейские установили, что потерянные вещи нашел житель Мелитополя на остановке общественного транспорта возле дома, где живет заявитель. А историю о грабеже он выдумал, чтобы вернуть потерянное в состоянии алкогольного опьянения имущество.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в отношении лжеца расследуется дело по ч.2 ст. 383 УК «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» и ч.2 ст. 384 УК «Заведомо ложное показание». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.