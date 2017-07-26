Запорожский чиновник погорел на двойной мзде (ФОТО)

Заместитель начальника отдела управления Укртрансбезопасности получил вторую часть взятки в размере 800 долларов, после чего на его руках оказались браслеты.

По информации военной прокуратуры Южного региона Украины, вчера, 24 июля, сотрудники военной прокуратуры Запорожского гарнизона вместе с полицией задержали мздоимца в его кабинете после получения взятки.

Чиновник подозревается в деянии по ч.3 статьи 368 УК «Получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере». Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.