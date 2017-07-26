Запорожских браконьеров ждет невеселая жизнь

Новые таксы за незаконные действия рассчитаны с учетом индекса инфляции и в среднем увеличиваются в 4 раза по всем видам животных. Таким образом, браконьер должен не только заплатить штраф, но и компенсировать средства, которые необходимо вложить пользователю охотничьих угодий на воспроизведение уничтоженных браконьером животных.

Как рассказала адвокат, магистр права Наталья Самарская, например, размер взыскания за незаконную добычу или уничтожение лося увеличивается до 80 тыс. грн (было 20 тыс. грн), оленя европейского – до 60 тыс. грн (было 15 тыс. грн), оленя пятнистого – до 50 тыс. грн, лани – до 40 тыс. грн (было 10 тыс. грн), косули и муфлона – до 32 тыс. грн (было 8 тыс. грн).

Также увеличены суммы возмещения за незаконную добычу или уничтожение пушных и птиц. В частности, за бобра – 10 тыс. грн (было 2,6 тыс. грн), зайца-русака – 8 тыс. грн (было 500 грн), сурка, куницу – 6 тыс. грн (было 1,5 тыс. грн), лебедя – 4 тыс. грн (была 1 тыс. грн) и т. д. Кроме того, повышены в 5 – 10 раз таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.

Соответствующий приказ «Об утверждении Такс для исчисления размера возмещения убытков, нанесенных вследствие нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)» подготовлен Государственным агентством лесных ресурсов совместно с Минагрополитики и Минприроды и прошел государственную регистрацию в Минюсте. Новые увеличенные таксы начнут действовать со дня опубликования приказа в официальном вестнике Минюста, которое запланировано на 25 июля 2017 года.

Кроме возмещения убытков, за браконьерство также предусмотрена административная и уголовная ответственность, передает Репортер.

Напомним: в Украине установлен запрет охоты на лося европейского сроком на 25 лет.