Запорожцев впечатлил «Джаз на Днепре» (ФОТО)

На минувших выходных не просто порадовал, а приятно удивил и впечатлил фестиваль у соседей (г. Днепр), который проходит второй год – «Джаз на Днепре». В камерном оpen air, а именно так хочется назвать этот душевный праздник джаза, приняли участие около сотни музыкантов, многие из которых – зарубежные гости – звёзды мирового масштаба.

За два дня на сцене фестиваля побывали: американская вокалистка Дебора Браун; американский органист, трубач и вокалист Джой ДиФранческо; лучшие современные пианисты – Бенни Грин (США) и Дадо Морони (Италия); несравненная американская вокалистка Патти Остин (обладательница премии «Грэмми»); зажигательная и импозантная Николь Рошель; представитель Линкольн Джаз Центра в Нью-Йорке Доминик Фариначчи; камерный оркестр имени Гарри Логвина «Времена Года»; куратор молодежных программ в Линкольн Джаз Центре – Майкл Мвенсо; бэнд «The Shakes»; джазовое трио Венсана Буржекса; электро-свинг группа «Ginkgoa» (с которой выступала Николь Рошель) и многие другие.

В этом году «Джаз на Днепре» посвящался столетию со дня рождения двух джазовых легенд: пианиста Телониуса Монка и первой леди джаза Эллы Фицджеральд.

Публика с восторгом впитывала звуки мастеров, музыканты же успели не только подарить джаз, но и поделиться впечатлениями от Украины и слушателей.

— Здесь очень здорово и приятно. Я второй раз приезжаю в Украину, и всякий раз поражаюсь отдаче публики и просто живой музыкальной атмосфере, которую здесь умеют создавать. У меня чётко утвердилось впечатление, что местные слушатели не только очень дружественно настроены, но на самом деле любят эту музыку. Программа фестиваля очень насыщенная и я горжусь тем, что выступаю на сцене со столькими достойными музыкантами из разных уголков мира. Могу сказать, что я очень люблю Украину и отдыхаю здесь, — рассказал «Верже» один из ведущих французских джазовых пианистов Венсан Буржекс.

Стоит отметить и ещё одну замечательную особенность «Джаза на Днепре» – на сцене фестиваля не было как такового видимого деления на отдельные номера: создавалось впечатление одного целого неделимого музыкального спектакля. Казалось все музыканты, в своём разнообразии и со своими особенностями, органично друг для друга и для публики развивают один сюжет и продолжают одну нить представления.

— Я очень тщательно подбираю свой репертуар для каждого выступления. И для этого фестиваля также – это был отдельный подход к каждой композиции. В целом, о музыке и исполнении стоит сказать, что уходят многие годы для того, чтобы добиться настолько чистого и великолепного звучания, как у тех музыкантов, которые играют на сцене фестиваля. Поверьте мне, за таким звуком стоят годы и годы труда, шлифовки и экспериментов, — отметила в беседе с нами, знаменитая удивительным талантом вокальной импровизации, Дебора Браун.

— У вас прекрасная земля, чудесная страна и добрые открытые люди. Но что меня особенно поразило, что украинцы более продвинуты в моде, чем парижская публика. Люди выглядят просто потрясающе стильно, — говорит знаменитая уроженка Канзас-Сити.

Концерты завершались далеко за полночь. Тёплым и оригинальным финалом второго фестивального дня стала ночная прогулка на теплоходе по Днепру до фестивального причала.

Отличная организация, интеллигентная атмосфера благодарной публики, потрясающая музыка – всё это в целом даёт основания полагать, что джаз для украинцев существует: мы его понимаем, любим, им наслаждаемся, в некоторых случаях боготворим, хотим повторить и снова прожить.

Отметим, что днепровский джазовый фест проходил второй год в рамках мэрской программы «Культурная столица». Запорожцы же впечатлялись праздником джаза в Днепре с тонкой нитью надежды на то, что опыт соседей не пройдёт мимо. И когда-нибудь в нашем городе тоже всё будет джаз.

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Ева Миронова, фото автора