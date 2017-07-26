На запорожском курорте водитель авто сбил женщину с ребенком и уехал

Полиция разыскивает водителя, который сбил маму с ребенком. По информации медиков, 33-летняя женщина получила многочисленные травмы, двухлетний малыш — не пострадал.

Авария произошла 24 июля около полудня в поселке 8 марта на улице Ноябрьская, сообщает Пробердянск. Сотрудники полиции устанавливают подробности ДТП, личность водителя и местонахождение автомобиля. Предположительно, нарушитель управлял ВАЗ 21-09 или 21-08 светлого цвета. Очевидцы происшествия не запомнили номерные знаки автомобиля.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении водителя или автомобиля, просьба сообщить в полицию по телефону 102.