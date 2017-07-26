Подрядчику запорожской «Юности» придется вернуть ворованные миллионы

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Запорожской местной прокуратуры № 2 относительно применения последствий недействительности правовой сделки путем взыскания с ООО «Буд-Енерго-стандарт» в государственный бюджет 4,3 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Во время осуществления досудебного расследования установлено, что по результатам проведенных закупок оборудования за государственные средства КП «Управление капитального строительства» заключен договор подряда на выполнение работ «Реконструкция Дворца спорта «Юность» в г. Запорожье». В дальнейшем в нарушение требований Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» заключено дополнительное соглашение, которым внесены изменения в договор путем увеличения стоимости оборудования и изменения его наименования. Во исполнение указанного дополнительного соглашения обществом было поставлено определенное оборудование по завышенной цене.

В 2016 году должностными лицами КП «Управления капитального строительства» признано недействительным дополнительное соглашение к договору, однако последствия недействительности правовой сделки не применены. В связи с этим внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, состоянием на это время обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд. Кроме этого, Запорожская местная прокуратура № 2 обратилась в суд вне пределов уголовного производства с соответствующим исковым заявлением. Теперь же суд согласился с доводами прокуратуры и обязал ООО «Буд-Енерго-стандарт» вернуть в государственный бюджет 4,3 млн грн.