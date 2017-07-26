Соцсети обсуждают скандальное фото запорожского адвоката, отвечающего за этику правозащитников

Пользователи соцсети Фейсбук активно обсуждают фото запорожского адвоката Юрия Шулякова, который входит в состав дисциплинарной палаты запорожской коллегии адвокатов, где следит за профессиональной этикой правозащитников. Также Шуляков будет рассматривать дисциплинарную жалобу о якобы неэтичном поведении адвоката, главы фракции УКРОП облсовета Ярослава Гришина.

Фото Шулякова с морского курорта, на котором он игриво прикрывается дамской шляпкой словно фиговым листом, выложил глава укроповцев Запорожского горсовета Михаил Прасол. Одни запорожцы думают, что фото вполне соответствует пляжному отдыху. Другие высказывают мнение, что адвокат как представитель дисциплинарной платы и публичный человек должен строго соответствовать профессиональной этике в повседневной жизни, в том числе в социальных сетях.

Некоторые пользователи подтвердили, что сам Шуляков выложил фото в январе 2013 года во время отдыха в Таиланде. Характерно, 26 декабря 2012 года судья Жовтневого райсуда Владимир Минасов, председательствующий в процессе по делу «пономарей» заявил, что расценивает желание одного из адвокатов подзащитных выехать на зимние каникулы в Таиланд, как попытку затянуть рассмотрение дела. Если Юрий Шуляков, представляюший интересы Антона Харитонова, все же уедет до 20 января в теплые страны, его подзащитному на следующем заседании, 9 января, назначат нового, государственного, адвоката.

Кроме того, депутат-укроповец Михаил Прасол заявил, что жалобу на правозащитника Ярослава Гришина подала сторона защиты в деле «запорожского рейдера №1», как его окрестили СМИ, Максима Дрозденко. Среди адвокатов защиты – жена скандального адвоката Мария Шулякова. В то время как адвокат и депутат фракции УКРОП Запорожского облсовета Ярослав Гришин защищает интересы потерпевших от действий Дрозденко.

«Сам Дрозденко составил жалобу на моего друга Ярослава Гришина. Интересно, не прослеживается в действиях ценителя дамских шляпок конфликта интересов?» — подчеркнул Прасол.

Сам Шуляков ответил Прасолу, что у депутата «богатая фантазия». Однако на повторно заданный пользователями соцсети вопрос о конфликте интересов так и не ответил.

В кругу правозащитников говорят, что Шуляков на должности в дисциплинарной палате запорожской коллегии адвокатов неоднократно выносил неправомерные решении не в пользу адвокатов.

Более того, теперь предприимчивый адвокат Шуляков решил сменить свою деятельность и подал документы на должность судьи в районный суд города.

Напомним, 24 мая в Шевченковском райсуде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу по обвинению организованной преступной группы «запорожского рейдера №1» Максима Дрозденко.

По словам правозащитника Гришина, материалы дела составляют 250 томов, которые содержат доказательства вины Дрозденко и его подельников в совершении особо тяжких преступлений. Юристы будут требовать законного наказания в виде лишения свободы на 15 лет.