Ушлая жительница Запорожья открыла в городе два борделя

Ушлая горожанка зарабатывала неплохие деньги сутенерством. Подыскав девиц, желаюших работать в секс-индустрии, дама сняла для них две трехкомнатные квартиры. В этих помещениях жрицы любви жили и помогали страждущим любовных утех мужчинам. Но в порочный бизнес вмешались блюстители правопорядка. Однако беспокоиться о судьбе сутенерши не стоит — таких в тюрьму не сажают.

Тридцатилетняя Ольга, дама, скажем прямо, многоопытная в житейских делах. Опыт частного предпринимателя ей подсказывал, что деньги можно зарабатывать буквально из ничего. Для этого нужно попросту помочь соединить не охваченный вниманием спрос с манящим сладкой усладой предложением. Ольга обратила свой взор на мужскую часть населения Запорожья. Точнее, на его спрос. Поскольку спрос этот — величина постоянная, то запорожанка решила стать бандершой (так на фене называют содержательниц борделей, — авт.).

Ольга познакомилась с девицами, не отягощенными моральными принципами и семейными заботами. Девы на предложение работать проститутками откликнулись с радостью. Еще бы – развлекайся, да еще и деньги за это получай. О таксе договорилась быстро: 250 гривен проститутка забирает себе, а 300 гривен — идут хозяйке секс-индустрии. Далее Ольга сняла две квартиры в разных районах города (одна на улице Зестафонской, другая — на Соборном проспекте), и работа по предоставлению утех закипела.

Для того, чтобы мужчины, истосковавшиеся по женской ласке, не мучились, бандерша размещала на интернет-сайтах свои телефоны. Получив заказ и договорившись о цене, Ольга предоставляла любителям клубнички адрес того или иного борделя.

Спустя несколько месяцев притонами заинтересовалась полиция, ведь блюстители правопорядка тоже заходят во всемирную паутину. Заметив заманчивое предложение секс-утех, бойцы с безнравственностью решили пресечь работу ночных бабочек. Тем более, что девицы (согласно меню) работали не только ночью, а круглосуточно. То есть, не покладая рук, не говоря уже об иных частях их тел. Чтобы все было в рамках закона, в реестр расследований внесли сообщение о преступлении «Сутенерство или вовлечение в занятие проституцией».

Для выведения на чистую воду «бандерши» проводились даже …контрольные закупки. Так, во всяком случае, официально называется получение сексуального удовольствия некими лицами близкими к правоохранительным кругам. Сам же полицейский не пойдет на сексуальную связь с проституткой! А задокументировать получение секс-услуги от путаны за денежную оплату необходимо для дела. Для этого привлекают какого-нибудь зависимого от оперативников человека (такого, над которым висит, но не опускается Дамоклов меч наказания за, например, торговлю наркотиками).

Какого либо отличия в работе «закупщика» от действий обыкновенного запорожца, возжелавшего продажной любви, не было. «Покупатели» точно также передавали деньги девицам, как и обычный мужчина, решившийся получить разнообразные удовольствия от жриц любви. Но было одно отличие: у мужчин, снаряженных на выполнение контрольной закупки, купюры для оплаты были меченные.

С девиц что взять? Они, по большому счету, — «товар». Да и в Уголовном кодексе нет статьи – «проституция», а вот «сводничество» или «содержание притона» – есть. Так что Ольга, продолжая аналогию с «покупателями», выступала «продавцом». И когда обмен: «товар – деньги» был произведен, то Ольга автоматически становилась преступницей.

Когда «закупщики» удовлетворили свои фантазии …то есть, оперативники собрали необходимый материал для обвинения, Ольгу задержали. А меченные купюры, изъятые у «бандерши», стали неопровержимыми доказательством ее преступной деятельности.

Во время обысков в квартирах полицейские обнаружили и изъяли кредитные карточки, деньги, а также учетную документацию работы борделей. Говоря проще, бухгалтерию: количество визитов мужчин к проституткам и суммы полученных денег.

Девицам, предоставлявшим секс-услуги, колония не грозила: в отношении путан были составлены административные протоколы, которые превратились в копеечные штрафы. А вот ушлой даме —

организатору секс-бизнеса — грозило лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Дело передали на рассмотрение Ленинскому райсуду. То ли судье материалы дела показались неинтересными, то ли представитель Фемиды придерживается мнения, что проституцию нужно легализовать в нашей стране, а может, просто хорошо отработал свой немалый гонорар адвокат Ольги. Словом, приговор был мягок: четыре года лишения свободы с заменой на два с половиной года испытательного срока. Говоря проще, наша героиня продолжила жить дома, думая теперь, каким образом снискать хлеб насущный, но чтобы не попасться снова.

Валерий БУТЕНКО.