Выяснилась причина массового отравления детей в запорожском лагере

Инфекцию, отправившую в больницу детей из лагеря «Лазурный», расположенного в Бердянске, занес в пищеблок вероятно повар.

Это стало после исследования, проведенного работниками Запорожского областного лабораторного центра Минздрава, — клебсиела пневмония была выделена у повара пищеблока, которого можно считать источником инфекции.

По информации лабораторного центра Минздрава, с 19 по 21 июля среди отдыхающих детского лагеря «Лазурный» была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции при котором пострадали 46 человек – дети в возрасте от 7 до 15 лет.

При проведении эпидемиологического расследования с целью расшифровки вспышки, установлен пищевой путь передачи инфекции. Вероятным фактором передачи послужила гречневая каша, из которой выделены условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают острые кишечные инфекции – клебсиела пневмония, клебсиела окситока. Эти же возбудители были обнаружены у 14 заболевших детей.

Кроме того, клебсиела пневмония была выделена у повара пищеблока, которого можно считать источником инфекции. Также клебсиела пневмония была выделена из различных предметов на пищеблоке – столовая посуда, руки персонала, кухонный инвентарь. То есть, грубые нарушения санитарного режима в пищеблоке: кухонный инвентарь использовался не в соответствии с маркировкой, нарушались правила хранения пищевых продуктов, режим мытья столовой и кухонной посуды. Несоблюдение санитарных правил привело к микробному загрязнению пищевых продуктов.

Напомним, 20 июля скорая помощь доставила в инфекционное отделение горбольницы 22 ребенка младшего и среднего возраста из детского заведения санаторного типа «Лазурный».

Как сообщил директор Бердянского термедобъединения Дмитрий Егоров, 21 июля, дети уехали домой.

«Как директор хочу сказать, что больница сработала на отлично. И хочу поблагодарить весь персонал больницы который в очередной раз доказал, что мы отличная команда…Мы обязательно детально разберем эту ситуацию. Возникшим трудностям уделим особое внимание», — похвалил себя на ФБ Егоров.

По факту отравления детей начато расследование по статье 325 УК.