В Запорожье МСЭК «наказал» ребенка-инвалида (ФОТО)

Мама ребенка с инвалидностью Татьяна Лузан несколько дней подряд пыталась оформить в МСЭК № 1 индивидуальную программу реабилитации для сына. Попытка не обошлась без вызова полиции, сообщает женщина на своей странице в Facebook.

Вчера, 25 июля, женщина обратилась в это учреждение уже в третий раз.

«Дозвониться невозможно; со слов работников комиссии, телефон не работает три года! На мой вопрос, почему не вызовете мастера, ответили, что им и так хорошо. Кому надо – найдут и приедут к ним. Ну ладно, вызвала я им мастера, телефон уже работает. Вчера (т.е. 24 июля) приехала к ним во второй раз. Но на рабочем месте и в приемный час не было начальника МСЭК и реабилитолога. Милая женщина Елена предложила мне оставить все документы и приехать еще раз», – рассказала мама мальчика.

Татьяна Лузан написала заявление для оформления МСЭК, где указала, что именно нужно вписать в ИПР, и приложила заключение ВКК. Но начальник МСЭКа отказался приезжать на дом к человеку с инвалидностью 1-А-группы.

«Говорит что метлы у него нет, согласен ехать только на такси, если я оплачу проезд туда и обратно. Сделать запись в документе «открытый доступ из квартиры на улицу» для человека с ограниченными возможностями отказался и отказался письменно написать причину, – отмечает женщина. – Очень разозлился, что я весь разговор записала на диктофон. Угрожал записью в реестре, что я неадекватная. Пришлось мне вызывать полицию. Дяде я метлу куплю, конечно, хорошую. И запись в ИПР обязательно будет!»