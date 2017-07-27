В Запорожье парень с диагнозом выпал из окна многоэтажки

В Запорожье в Южном микрорайоне (ул.Водограйная 5) произошел несчастный случай.На месте происшествия на уровне пятого подъезда с обратной стороны на земле лежал человек до 30 лет в травматическом шоке.

Как рассказали «Верже» в пресс-службе патрульной полиции города, он выпал из окна на четвертом этаже. По предварительной информации, это не было попыткой самоубийства. Как отмечают родители пострадавшего, 27-летний парень болел рассеянным склерозом (нейропсихологические изменения при рассеянном склерозе включают в себя невроз, нарушения поведения и слабоумие — Ред.) и в момент трагедии находился один в комнате.