В Запорожье патрульные скрутили квартирных воров на месте кражи (ФОТО)

Получив сигнал от пенсионерки, что в соседскую квартиру залезли два вора, патрульные тут же очутились рядом — возле девятиэтажки на ул. Преображенского.

Одного вора с поличным задержали, когда он спустился с балкона второго этажа, а второго — прямо в квартире. Злодей еще пытался напасть на полисмена, но был обезврежен и «стреножен» наручниками.

На место преступления вызван следователь Хортицкого отделения полиции, сообщила пресс-группа патрульной службы Запорожья. Злодеям грозит до 6 лет лишения свободы.