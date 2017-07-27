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В Запорожье патрульные скрутили квартирных воров на месте кражи (ФОТО)

От
Valeriy
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Получив сигнал от пенсионерки, что в соседскую квартиру залезли два вора, патрульные тут же очутились рядом  — возле девятиэтажки на ул. Преображенского.

Одного вора с поличным задержали, когда он спустился с балкона второго этажа, а второго — прямо в квартире. Злодей еще пытался напасть на полисмена, но был обезврежен и «стреножен» наручниками.

На место преступления вызван следователь Хортицкого отделения полиции, сообщила пресс-группа патрульной службы Запорожья. Злодеям грозит до 6 лет лишения свободы.

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