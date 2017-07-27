В Запорожье суд восстановил в должности незаконно уволенного заместителя прокурора области

Судья Запорожского окружного административного суда вынесла решение о незаконности увольнения бывшего первого заместителя областного прокурора Тараса Дяченко.

Согласно судебному решению Дяченко должен быть немедленно восстановлен в должности с компенсации зарплаты за вынужденный многомесячный прогул.

Как пишет «Правда», судебная победа Тараса Дяченко наверняка будет обжалована в апелляционной инстанции. Но в той же Днепропетровской области бывший работник прокуратуры Андрей Харина уже одержал судебную победу и на уровне апелляции.

А ближайшее среди следующих заседаний по искам бывших запорожских прокуроров состоится 14 сентября. Суд рассмотрит законность увольнения бывшего заместителя прокурора области Петра Черного.

Напомним, что после увольнения с должности бывшего прокурора области Александра Шацкого (которое он тоже оспаривает в суде) при новом руководителе Валерии Романове были уволены или понижены в должности свыше 20 сотрудников ведомства региона. Многие из них обжаловали свое увольнение в судебном порядке.