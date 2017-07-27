Жители Запорожья могут по телефону сообщить команде Буряка о зарослях амброзии

Не верится, но в Запорожье принята Программа борьбы с карантинными растениями и даже создана постоянно действующая рабочая группа для контроля за борьбой.

По информации этой группы, работает горячая линия, позвонив по номеру телефона: 233-98-33, каждый житель Запорожья может не только высказаться о наболевшем (аллергия, астма и прочее), но и сообщить о местах произрастания амброзии.

Если верить пресс-службе мэрии, эта информация направляется в райадминистрации Запорожья. Там дают команду и оперативные бригады выезжают на ликвидацию очагов карантинных растений.