Запорожские любители пива сотворили перфоманс (ФОТО)

На днях на улице Комарова в Запорожье ограбили киоск. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Как рассказала 71-летняя продавец, к ней подошло двое молодых людей. Один из них попросил попить воды, а когда женщина открыла двери киоска, второй залез в окошко и похитил деньги, лежащие неподалеку.

Его подельник заблокировал дверь, чтобы продавец не могла выйти. В это время второй открыл холодильник у киоска и украл оттуда несколько бутылок пива, которые были найдены за соседним домом.

Инспекторы полиции выявили двоих подозреваемых при отработке близлежащих территорий. Они попытались сбежать, но были задержаны.

Заявитель узнала нападающих. На месте работали следователи Коммунарского района.