Запорожские спасатели разрезали авто, чтобы медики оказали помощь пострадавшим в ДТП (ФОТО+18)

Страшная беда пришла в мелитопольские семьи: в ДТП погиб 40-летний мужчина и его 12-летний сын, супруга погибшего и их дочь находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Вчера, 26 июля, около 23:00 на трассе Харьков–Симферополь вблизи Мелитополя произошло дорожно-транспортное происшествие.

40-летний водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАЗ». В результате аварии на месте погибли водитель и его 12-летний сын.

На заднем сидении авто сидели супруга и дочь водителя. Чтобы врачи им могли оказать неотложную помощь и госпитализировать (а также деблокировать тела погибших из искореженной конструкций авто), спасатели ГСЧС разрезали Geely.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть двух и более человек».

Впрочем, судить будет некого, если виновником ДТП окажется погибший водитель.