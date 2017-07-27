Запорожский самоубийца, прыгнувший с плотины, стал причиной полицейской аварии

Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского авто и грузового автомобиля ГАЗ, которое произошло на улице Победы 26 июля, случилось из-за спешки, в которой полиция пыталась спасти самоубийцу.

Около девяти часов утра патрульные получили вызов о неадекватном человеке, который пытается спрыгнуть с плотины Днепрогэс.

Включив маячки и громкоговоритель патрульные рванули на спасение на большой скорости. Около перекрестка в центре Запорожья «Тойота» патрульных столкнулась с грузовиком ГАЗ, водитель которого, несмотря на предупреждения не уменьшил скорость и не предоставил преимущество в движении автомобилю блюстителей порядка. Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения, передает zp.depo.ua.

Спасти самоубийцу патрульным не удалось, мужчина спрыгнул с моста. Патрульный экипаж, прибывший по вызову, увидел тело человека без признаков жизни в воде. Тело извлекли спасатели. На место происшествия вызвали следователей.