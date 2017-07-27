На запорожском проспекте мужчина зарезал одного и пытался убить еще одного человека (ФОТО)

На запорожском проспекте мужчина зарезал одного и пытался убить еще одного человека...

Сегодня ночью полиция Запорожья задержала 45-летнего горожанина, который вчера вечером на проспекте Моторостроителей зарезал ножом одного человека, а второму нанес тяжкие телесные.

По ч.2 ст. 115 УК «Умышленное убийство двух лиц» задержанному грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сегодня суд определит меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоноши, вчера вечером на остановке общественного транспорта по проспекту Моторостроителей между двумя мужчинами произошла потасовка.

В драку, с целью защиты, вмешался третий мужчина. В результате один из участников конфликта, 1972 года рождения, нанёс удары ножом оппонентам. Одному — смертельные, второму — тяжкие телесные, человек в больнице.

Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска Шевченковского отделения полиции Запорожья надели на подозреваемого наручники.