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На запорожском проспекте мужчина зарезал одного и пытался убить еще одного человека (ФОТО)

От
Valeriy
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Сегодня ночью полиция Запорожья задержала 45-летнего горожанина, который вчера вечером на проспекте Моторостроителей зарезал ножом одного человека, а второму нанес тяжкие телесные.

По ч.2 ст. 115 УК «Умышленное убийство двух лиц» задержанному грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сегодня суд определит меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоноши, вчера вечером на остановке общественного транспорта по проспекту Моторостроителей между двумя мужчинами произошла потасовка.

В драку, с целью защиты, вмешался третий мужчина. В результате один из участников конфликта, 1972 года рождения, нанёс удары ножом оппонентам. Одному — смертельные, второму — тяжкие телесные, человек в больнице.

Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска Шевченковского отделения полиции Запорожья надели на подозреваемого наручники.

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