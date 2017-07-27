После демарша «оппоблоковцев» из Запорожского облсовета глава облгосадминистрации Брыль заявил о попытке переворота

Начавшаяся с третьей попытки сессия Запорожского облсовета имеет усеченный состав участников — большинство членов фракций «Оппозиционного блока» и «Самопомощи» не явились на сессию.
Причина демарша — хроническая задержка в предоставлении депутатам проектов решений сессии и, как следствие, невозможность ознакомиться, прорабтать и дополнить проекты депутатских решений.
Между тем, глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль заявил во время заседания, что у него есть достоверные сведения о том, что в Запорожье и области некая политическая сила готовит переворот.