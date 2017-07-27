Тайна смертельного озера в Запорожской области разгадана

Смертоносную аномалию озера Горячка, расположенного рядом с Мелитополем Запорожской области, видимо, разгадали природоведы и экологи.

По мнению ученых, причина молниеносной гибели людей в Горячке может крыться в очень холодных слоях воды, а также воронках, которые в буквальном смысле затягивают людей на дно.

Как напоминает РИА-Мелитополь, этот искусственно вырытый котлован уже унес 6 жизней. Так, в июле 2015 года в Горячке утонул мужчина 43-х лет. Через месяц 18-летний парень сломал позвоночник во время ныряния.

В 2016 году на Горячке утонули 2 человека.

В этом году озеро уже забрало жизни троих мужчин: молодых людей – 25- и 30-и лет. А 23 июля ушел на дно озера и не вынырнул 45-летний мужчина. Он пришел поудить рыбу. Его друг отошел от него на минуту, а вернувшись, уже не обнаружил рыбака.

На следующий день водолазы аварийно-спасательного отряда ГСЧС региона вытащили утопленника на берег.