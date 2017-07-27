Ярослав Гришин: «Сегодня исторический день для Запорожского облсовета»

Сегодня, 27 июля, началась 13 внеочередная сессия Запорожского облсовета, что стада большой неожиданностью для многих депутатов. Однако в порядке дня сессии 17 вопросов, касающихся важных бюджетных решений для громады области. Речь идёт о перераспределении 200 млн грн.

Тем временем, в сессионном зале отсутствуют фракции — «Радикальная партия» и «Оппoзиционный блoк», которые ранее зaявляли о том, что бюджeтная сeссия провoдится незaконно, поскольку проeкты не были обнaродованы за 20 дней.

Глава фракции УКРОП правозащитник Ярослав Гришин отметил важность сегодняшней сессии. Как ранее сообщал депутат.

«Сегодня исторический день для Запорожского облсовета. Впервые облсовет принимает решения без «Оппозиционного блока» и их подельников, которые получают указания в заводском кабинете Шурмы. Своим отсутствием эти депутаты демонстрируют отношение к важным экономическим вопросам нашей области»,-отметил Гришин.

С просьбой не идти на поводу у «приёмной одного из заводов» заявил в ходе сессии руководитель области Константин Брыль.

«У нас с правоохранителями есть информация, что готовится захват государственной власти. Происходят дестабилизация ситуации и разжигание сепаратизма через саботаж руководителей «Оппоблока» и «Самопомощи» на местах в районах», — заявил Брыль.

В президиуме пустеют места двух замов председателя облсовета Григория Самардака — Владислава Марченко («Самопомощь») и Егора Семенкова («Оппозиционный блок»).

В частности депутат-укроповец заявил, что ведется сбор подписей за увольнение замглавы облсовета Семенкова.

Стоить отметить, работа облсовета сегодня началась с третьей попытки электронной регистрации депутатов, пока не обрадовался кворум — 43 депутата из 84. Решающим стало присутствие депутата-укроповца Станислава Чередниченко, который успел вернуться на сессию из командировки.