В Запорожской области задержали крайне опасного водителя (ФОТО)

Работники полиции в Мелитополе изъяли оружие и наркотики у водителя, который ехал с поддельными документами. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, во время отработки Мелитополя работники полиции остановили автомобиль «Ауди А-6» под управлением 30-летнего мужчины, жителя соседней области.

Во время проверки документов полицейские установили, что техпаспорт на транспортное средство имеет признаки подделки. В ходе осмотра салона автомобиля правоохранители обнаружили пистолет, снаряженный патронами, и бумажный сверток с наркотическим веществом. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Сейчас транспортное средство изъято. Возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Самое суровое наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемых статей — до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.