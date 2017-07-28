В Запорожской области мэр в розыске попал в больницу

Мэр Энергодара Павел Музыка, которого объявили в розыск, находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе фракции Оппозиционный блок.

Напомним, 26 июля, на официальном сайте прокуратуры Запорожской области появилась публикация о том, что 21 июля мэр Энергодара объявлен в розыск, и 24 июля Энергодарской прокуратурой направлено ходатайство в суд об изменении меры пресечения на содержание его под стражей.

«На самом деле, 3 июля 2017 года Энергодарский городской суд обязал Прокурора Энергодарской местной прокуратуры Н. Сердюк в течение трех дней принять постановление о закрытии уголовного производства по необоснованному обвинению П. Музыки в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины – незаконное увольнение директора КП «Ритуал». Однако прокурор Энергодарской прокуратуры не выполнила решение суда и не закрыла уголовное производство по безосновательному обвинению Энергодарского городского головы. Более того, прокурор Сердюк так и не ответила на трехкратное письменное обращение Павла Музыки о выдаче ему копии постановления о закрытии дела.

В связи с неисполнением решения суда прокуратурой, а также превышением прокурором своих служебных полномочий, 11 июля Павел Музыка направил заявление в Генеральную прокуратуру Украины. Имея на руках законное решение суда, обязывающего прокуратуру закрыть уголовное производство, Музыка находится в отпуске с 13 по 28 июля, о чем также, как законопослушный гражданин, уведомил прокурора. Сейчас он проходит обследование в одной из больниц Запорожья», – говорится в сообщении.