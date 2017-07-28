В запорожском аэропорту турок разбрасывался деньгами (ФОТО)

В Запорожском аэропорту иностранец нарушил правила пребывания в Украине. Чтобы решить проблему, гражданин Туркменистана предложил пограничникам взятку.

Как сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчина вложил в паспорт 500 гривен и 20 турецких лир, чтобы правоохранители не привлекал его к административной ответственности. Этот факт был зафиксирован.

Пограничники составили на иностранца административные протоколы по ч. 2 ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили сообщение в Национальную полицию.