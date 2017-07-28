Жителей Запорожья с долгом по оплате жилищно-коммунальных услуг лишают субсидий

Как сообщает управление социальной защиты населения Запорожского горсовета, после окончания срока получения, субсидии управления труда и соцзащиты населения горсовета по районам города самостоятельно осуществляют расчет субсидии на следующий период с 01.05.2017 по 30.04.2018 для домохозяйств, получающих субсидию в предыдущем периоде.

В случае получения информации от организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг, субсидия на следующий срок не назначается, о чем управления информируют получателей субсидии.

Если в течение двух месяцев, с даты информирования о не назначении субсидии на следующий срок, гражданин документально подтвердил оплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии.

В противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключил договора. Указанный срок может быть продлен на основании решения районной комиссии.

По оперативным данным в городе более 25 тысяч домохозяйств, которые получали субсидию, имеют долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Все они оповещены о том, что им приостановлена субсидия.