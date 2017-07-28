Запорожская «чиновница» переступала через инвалидов на пороге ЗОГА (ФОТО)

Запорожцы негодуют по поводу того, как отреагировали на протест инвалидов возле Запорожской ОГА чиновники и, связанные с закупкой расходных материалов по гемодиализу, предприниматели.

Так запорожский журналист Геннадий Волков разместил на своей странице в Фейсбуке фото со комментарием: «Чиновница переступает через протестующего инвалида 1 группы».

Напомним, что инициаторами акции выступили общественные организации инвалидов «Надежда на жизнь», «Пути к жизни». Цель – привлечь внимание общественности, чиновников и депутатов областного совета к проблемам инвалидов в области гемодиализа, связанных с закупкой расходных материалов.

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Фото ipnews.in.ua