Запорожские пассажиры поездов опаздывают из-за ЧП на железной дороге (ФОТО)

Из-за того, что у станции «Синельниково-2» произошел сход пяти вагонов с рельсов, некоторые поезда в Запорожскую область идут в объезд.

По информации пресс-службы Приднепровской железной дороги, в результате инцидента и его ликвидации проезд закрыт для движения поездов на участке Нижнеднепровск-Узел – Синельниково-2. Ряд пассажирских поездов и электропоездов южного и восточного направления курсируют по измененному маршруту – через станции Новомосковск и Павлоград.

В частности, изменили маршрут следования следующие пассажирские поезда: № 84 Киев–Мариуполь, № 104 Киев–Мариуполь, № 12 Киев–Новоалексеевка, № 228 Киев–Бердянск, № 88 Ковель–Новоалексеевка, № 188 Львов–Бердянск, № 796 Днепр–Харьков, № 282 Киев–Геническ, № 80 Киев–Новоалексеевка.

Пассажирские поезда задерживаются в пути от одного до трех часов. Кроме того, следуют измененным маршрутом и задерживаются в дороге 5 пригородных электропоездов.