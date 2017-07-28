Запорожские сыщики скрутили квартирных воров (ФОТО)

Вчера, 27 июля, в Энергодаре сотрудники уголовного розыска задержали с поличным во время кражи из квартиры троих воров. На счету задержанных более 12 эпизодов.

«Нигде не работающие граждане 1978, 1976 и 1983 рождения, взломав замок входной двери, проникли в квартиру по улице Набережной. Оттуда похитили деньги, ювелирные изделия и оргтехнику. После этого злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное и орудие преступления изъято. Воры обоснованно подозреваются в совершении минимум 12 краж на территории Энергодара и проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области «, — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

В отношении задержанных возбуждено производство по ч.3 ст. 185 УК «Кража с проникновением». Проводится следствие, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Грозит ворам до 6 лет лишения свободы.