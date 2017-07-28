Запорожский подросток угодил в реанимацию из-за термического ожога

Без сознания 17-летнего парня вместе с двумя приятелями доставили в больницу Днепрорудного после того, как они получили термические ожоги.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Запорожской области, вчера вечером на окраине Днепрородного во дворе несанкционированного пункта приема металлолома произошло ЧП.

30-летний мужчина разбирал газовый баллон, чтобы сдать на металлолом. Удар молота по крану балона повлек вспышку газа, который обжег его, а также 17-летнего и 28-летнего приятелей.

Всех троих госпитализировали в бессознательном состоянии в реанимационное отделение травматологии центральной горбольницы Днепрорудного с диагнозом -термические ожоги.