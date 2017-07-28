Запорожцам задолжали около 50 млн зарплаты

По состоянию на 1 июля сумма задолженности по выплате заработной платы в Запорожской области составляет 48,5 млн грн, это на 19,7 млн грн или на 29% меньше по сравнению с началом 2017 года. При этом общая сумма задолженности по заработной плате по области в июне увеличилась на 0,7 млн грн или на 1,4%.

Долги экономически активных предприятий за июнь увеличились на 1,3 млн грн или на 3,9%, и составляют 34,2 млн грн. Во многом это обусловлено изменением признаков активности сразу трех предприятий с общей суммой долгов 1,4 млн грн, в частности — ГП «Хлебная база № 74», ЗАО «Бердянский винодельческий завод» и ЗАО «Днепрострой», которые перешли из группы предприятий, находящихся в процедурах восстановления платежеспособности или признании должника банкротом, в экономически активные предприятия.