Запорожцев зовут на самый оптимистичный праздник

В воскресенье, 30 июля, запорожцам обещают подарить яркий позитивный семейный праздник – День улыбок. Пройдет мероприятие на главной поляне Центрального парка культуры и отдыха «Дубовая Роща».

Для взрослых и детей проведут творческие мастер-классы и тренинги, кино-просмотры и конкурсы, дегустации и фото-зоны.

– Посвящен праздник будет сразу двум знаковым датам календаря, – делится ивент-менеджер парка Александр Кахай, – Международному дню дружбы и Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, а программа будет насыщена приятными сюрпризами и подарками. Соорганизаторами и партнерами праздника выступил ряд общественных и благотворительных организаций, крупные компании и автосалон.

Вход на фестиваль – свободный. Начало мероприятия 30 июля – 17:00.